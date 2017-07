Neziskovky dostali tento rok z daní už viac ako 31 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 7. júla (TASR) - Tisícky neziskových organizácií majú na svojich účtoch tento rok už viac ako 31 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia v rámci asignácie dane v priznaniach podaných do konca marca.vyčíslila hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková. Je to zároveň viac ako v rovnakom čase vlani, kedy neziskovky ku koncu júna dostali 30.967.612 eur.Finančná správa teraz spracováva aj odložené daňové priznania, ktoré podali občania a firmy do konca júna, z nich bude poukazovať ďalšie peniaze pre neziskové organizácie priebežne. Kompletné vyhodnotenie zverejní do konca januára 2018.priblížila Macíková.Zároveň pripomenula, že pre približne 20.000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september, ešte neuplynula doba na darovanie 2 % z daní. Stále si tak môžu vybrať z tisícok neziskoviek, ich kompletný zoznam je na stránke daniarov www.financnasprava.sk.