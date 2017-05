Neznámi páchatelia obesili figuríny s menami troch hráčov AS Rím

Futbalisti AS Rím, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 5. mája (TASR) - Futbalistom AS Rím sa neznámi páchatelia obzvlášť krutým spôsobom vyhrážali smrťou. V noci na piatok ich čakal na moste v blízkosti Kolosea desivý odkaz. Viseli na ňom tri obesené figuríny oblečené v dresoch Danieleho De Rossiho, Radju Nainggolana a Mohameda Salaha.Okrem toho neznámi páchatelia natiahli na most obrovský transparent z plachty, na ktorom bolo napísané: "Jedna rada pre vás... zaspávajte vždy s rozsvieteným svetlom."Dôvodom bola pravdepodobne prehra 1:3 vo víkendovom derby s Laziom, ktorá ešte viac ublížila majstrovským ambíciám "giallorossi" a navyše umožnila tretiemu Nepolu bodovo sa k AS priblížiť.Polícia sa incidentom zaoberá a po páchateľoch vyhlásila pátranie.