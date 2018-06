Neznámi páchatelia sa vlámali do bytu zadržaného novinára RIA Novosti

Na snímke riaditeľ pobočky ruskej tlačovej agentúry RIA Novosti na Ukrajine Kirill Vyšinský, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 3. júna (TASR) - Neznámi páchatelia sa v Kyjeve vlámali do bytu Kirilla Vyšinského, šéfeditora webu agentúry RIA Novosti pre Ukrajinu, ktorého ukrajinské úrady 15. mája zadržali na základe podozrenia z vlastizrady.Správu o vlámaní pre agentúra TASS potvrdila Vyšinského manželka Irina, ktorú o tom informoval rodinný advokát. Uviedla, že všetko v byte bolo poprevracané, povyťahované a mnoho vecí rozbitých. Zmizli doklady. Vchodové dvere do bytu boli pritom zamknuté.Novinárova manželka, ktorá po Vyšinského zadržaní z obavy o svoju bezpečnosť odcestovala z Kyjeva do Ruska, vylúčila, že by byt opäť prehľadávala ukrajinská tajná služba SBU.Vysvetlila, že agenti SBU už v bytovú prehliadku robili a postupovali. Vyslovila predpoklad, že za vlámaním sú buďGenerálny riaditeľ mediálnej spoločnosti Rossija segodňa Dmitrij Kiseľov označil vlámanie do bytu Vyšinského zaVyšinskij bol zadržaný v Kyjeve 15. mája a ešte v ten istý deň ho previezli do mesta Cherson. Novinár je podozrivý z vlastizrady a podpory samozvaných republík na východe Ukrajiny. Hrozí mu 15 rokov väzenia. Súd v Chersone na pojednávaní 17. mája rozhodol uvaliť na Vyšinského 60 dní väzby. Obhajoba proti tomu podala odvolanie.Začiatkom júna novinár počas svojej výpovede pred súdom uviedol, že sa vzdáva ukrajinského občianstva, a požiadal o ochranu ruského prezidenta Vladimira Putina.K Vyšinského zadržaniu došlo 15. mája po tom, ako ukrajinská polícia a agenti SBU v Kyjeve prehľadali kyjevské kancelárie agentúry RIA Novosti a televíznej stanice Russia Today (RT). Podľa SBU boli tieto ruské, štátom financované médiá využívané ako