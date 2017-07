Nezvestného českého turistu našli 30 metrov pod hladinou

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb/Praha 13. júla (TASR) - Mŕtve telo nezvestného českého turistu A. H. našli dnes v Chorvátsku v hĺbke 30 metrov pod hladinou.V stredu v neskorých večerných hodinách sa muž na nafukovacom člne dostal do kolízie s menšou jachtou so štvorčlennou chorvátskou posádkou, dvoma dospelými a dvoma deťmi a následne zmizol vo vodách medzi ostrovom Korčula a polostrovom Pelješac.Informovali o tom chorvátske i české spravodajské servery.Podľa dostupných informácií vyšetrovanie osudnej zrážky stále pokračuje, chorvátska polícia neuvoľnila ani jedno z plavidiel, ktoré boli jej účastníkmi.Chorvátska záchranná služba zasahovala v stredu v spomínanej lokalite niekoľkokrát. Dvojica poľských turistov sa rozhodla plávať na nafukovacích matracoch z letoviska Orebič na ostrov Korčula. Morské prúdy ich odniesli na otvorené more. Príbuzní poľských turistov volali chorvátsku záchrannú službu a záchranári potom Poliakov vo svojom člne bezpečne dopravili na pevninu.