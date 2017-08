Nezvestný austrálsky chlapček pri útoku v Barcelone predsa len zahynul

Ľudia sa pozerajú na zástavy, odkazy a sviečky položené na námestí v centrálnej Barcelone 18. augusta 2017 po teroristickom útoku. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 20. augusta (TASR) - Sedemročný chlapček z Austráílie, ktorý bol po teroristickom útoku najskôr nezvestný a o ktorom v sobotu priniesli médiá s odvolaním sa na policajné zdroje informáciu, že je zranený v nemocnici, je po smrti.Španielska polícia nechcela túto smutnú správu zverejniť skôr, ako do Barcelony pricestuje chlapčekov otec, ktorý sa vydal na cestu do krajiny na Pyrenejskom polostrove v sobotu.Matka dieťaťa utrpela pri útoku ťažké zranenia.Aj austrálsky premiér Malcolm Turnbull sa v Sydney nechal dnes počuť, že sa modlí za to, aby sa chlapček živý vrátil k blízkym.