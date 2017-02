NFL: Brady od aféry Deflategate až k piatemu triumfu v Super Bowle

Tom Brady z New England Patriots. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Houston 6. februára (TASR) - Tom Brady odštartoval sezónu amerického futbalu v NFL štvorzápasovým dištancom a zakončil ju ziskom svojej piatej Trofeje Vincea Lombardiho.Rozohrávač New England dostal trest za účasť v afére Deflategate spred dvoch rokov, podľa vyšetrovania pravdepodobne vedel o vypustení lôpt vo finále konferencie AFC proti Indianapolisu. A hoci to nikto nevyslovil naplno, po historickom Super Bowle LI, v ktorom Patriots zdolali Atlantu 34:28 po predĺžení, viacero vyjadrení odkazovalo práve na túto kauzu.napísal na twitteri bývalý basketbalista Kobe Bryant.vyhlásil majiteľ organizácie Robert Kraft. Konfetami zasypaný Brady sa však v pozápasovom rozhovore na NRG Stadium v Houstone rozhodol opomenúť Deflategate.uviedol 39-ročný quarterback, keď v ruke držal víťaznú trofej.Ešte v tretej štvrtine sa pritom zdalo, že sa k nej ani nepriblíži. "Patrioti" zaostávali až o 25 bodov a nič im nevychádzalo. Zápas sa však zlomil v pár kľúčových okamihoch štvrtého dejstva. Bradyho náprotivok a ligový MVP Matt Ryan si najprv nechal vyraziť loptu z ruky a Falcons potom neskórovali ani s pomocou špičkového zachytenia hviezdneho wide receivera Julia Jonesa. Naopak, tím New England odrazu začal fungovať bezchybne. V posledných piatich držaniach lopty riadneho času dosiahol štyri touchdowny a trojbodový kop a manko bolo minulosťou. Posledné držanie malo desať hier a 91 yardov, nažive ho udržal aj reciever Julian Edelman zázračným zachytením lopty pár centimetrov nad trávnikom.povedal Brady a Edelman mu kompliment vrátil:Patriots napokon skórovali 31 bodov za sebou, z toho dvadsať si pripísal jeden z mužov duelu James White. Ten bol aj autorom víťaznej šestky, ktorú dal v historicky premiérovom predĺžení Super Bowlu po ôsmich hrách a 75 yardoch. Dokonal ňou najväčší finálový obrat. White by sa stal Najužitočnejším hráčom SB51, nebyť Bradyho. Ten si rekordnú štvrtú poctu vyslúžil 466 nahádzanými yardmi, čo je takisto nové maximum SB, v závere skompletizoval 27 z 34 prihrávok (79,4-percentná úspešnosť) pre dva touchdowny vzduchom.Pozornosť sa sústredila najmä na Bradyho, Edelmana či hlavného kouča Billa Belichicka, ktorý bol spoločne so svojím quarterbackom pri všetkých tituloch New England. Pats však mali aj utajenejších hrdinov, jedným z nich bol člen špeciálneho tímu Matthew Slater.citovala Slatera oficiálna stránka zámorskej súťaže.Atlante sa šanca na triumf rozplynula omnoho rýchlejšie, než si ju celú sezónu budovala. Nestačili Ryan, Jones, najlepší tréner roka Dan Quinn ani nositeľ ocenenia pre najlepšieho asistenta Kyle Shanahan. Nestačil ani výrazný náskok. Keď Falcons stále viedli o osem bodov, namiesto zvýšenia rozdielu aspoň na jedenásť ich Patriots vytlačili až mimo vzdialenosti trojbodového kopu. Ofenzívny koordinátor Shanahan, ktorý preberie San Francisco, priznal, že mohli ísť častejšie po zemi: