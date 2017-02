NFL: Falcons sa proti dynastii Patriots pobije o premiérový titul

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Super Bowl LI



Atlanta Falcons - New England Patriots

/SEČ v pondelok 6. januára o 0.30 h, NRG Stadium v Houstone, Sport2 TV/



Atlanta Falcons



konferencia: National Football Conference

divízia: NFC Juh

dátum založenia: 30. júna 1965

štadión: Georgia Dome (od nasledujúcej sezóny Mercedes-Benz Stadium)

sídlo: Flowery Branch, Georgia

farby: čierna, červená, strieborná, biela

majiteľ: Arthur Blank

generálny manažér: Thomas Dimitroff

hlavný tréner: Dan Quinn

najväčšie úspechy: 2x víťaz konferencie, 6x víťaz divízie, 13x postup do play off



New England Patriots



konferencia: American Football Conference

divízia: AFC Východ

dátum založenia: 16. novembra 1959

štadión: Gillette Stadium

sídlo: Foxborough, Massachusetts

farby: námorná modrá, červená, strieborná, biela

majiteľ: Robert Kraft

generálny manažér: Bill Belichick (de facto)

hlavný tréner: Bill Belichick

najväčšie úspechy: 4x víťaz NFL, 9x víťaz konferencie, 19x víťaz divízie, 24x postup do play off

Výsledky finálových zápasov Super Bowlu od roku 1967:



2016: Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10

2015: New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24

2014: Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8

2013: Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31

2012: New York Giants - New England Patriots 21:17

2011: Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25

2010: New Orliens Saints - Indianapolis Colts 31:17

2009: Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23

2008: New York Giants - New England Patriots 17:14

2007: Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17

2006: Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10

2005: New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21

2004: New England Patriots - Carolina Panthers 32:29

2003: Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21

2002: New England Patriots - St. Louis Rams 20:17

2001: Baltimore Ravens - New York Giants 34:7

2000: St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16

1999: Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19

1998: Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24

1997: Green Bay Packers - New England Patriots 35:21

1996: Dallas Cowboys - Piitsburgh Steelers 27:17

1995: San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:26

1994: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13

1993: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17

1992: Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24

1991: New York Giants - Buffalo Bills 20:19

1990: San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10

1989: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16

1988: Washington Redskins - Denver Broncos 42:10

1987: New York Giants - Denver Broncos 39:20

1986: Chicago Bears - New England Patriots 46:10

1985: San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:16

1984: Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9

1983: Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17

1982: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21

1981: Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10

1980: Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19

1979: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31

1978: Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10

1977: Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14

1976: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17

1975: Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6

1974: Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7

1973: Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7

1972: Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:3

1971: Baltimore Ravens - Dallas Cowboys 16:13

1970: Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7

1969: New York Jets - Baltimore Ravens 16:7

1968: Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:14

1967: Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:10



Najviac titulov:



Pittsburgh Steelers 6

Dallas Cowboys 5

San Francisco 49ers 5

Green Bay Packers 4

New York Giants 4

New England Patriots 4



Zoznam najužitočnejších hráčov (MVP) Super Bowlu od roku 1967:



2016: Von Miller (Denver Broncos)

2015: Tom Brady (New England Patriots)

2014: Malcolm Smith (Seattle Seahawks)

2013: Joe Flacco (Baltimore Ravens)

2012: Eli Manning (New York Giants)

2011: Aaron Rodgers (Green Bay Packers)

2010: Drew Brees (New Orleans Saints)

2009: Santonio Holmes (Pittsburgh Steelers)

2008: Eli Manning (New York Giants)

2007: Peyton Manning (Indianapolis Colts)

2006: Hines Ward (Pittsburgh Steelers)

2005: Deion Branch (New England Patriots)

2004: Tom Brady (New England Patriots)

2003: Dexter Jackson (Tampa Bay Buccaneers)

2002: Tom Brady (New England Patriots)

2001: Ray Lewis (Baltimore Ravens)

2000: Kurt Warner (St. Louis Rams)

1999: John Elway (Denver Broncos)

1998: Terrell Davis (Denver Broncos)

1997: Desmond Howard (Green Bay Packers)

1996: Larry Brown (Dallas Cowboys)

1995: Steve Young (San Francisco 49ers)

1994: Emmitt Smith (Dallas Cowboys)

1993: Troy Aikman (Dallas Cowboys)

1992: Mark Rypien (Washington Redskins)

1991: Ottis Anderson (New York Giants)

1990: Joe Montana (San Francisco 49ers)

1989: Jerry Rice (San Francisco 49ers)

1988: Doug Williams (Washington Redskins)

1987: Phil Simms (New York Giants)

1986: Richard Dent (Chicago Bears)

1985: Joe Montana (San Francisco 49ers)

1984: Marcus Allen (Los Angeles Raiders)

1983: John Riggins (Washington Redskins)

1982: Joe Montana (San Francisco 49ers)

1981: Jim Plunkett (Oakland Raiders)

1980: Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers)

1979: Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers)

1978: Randy White, Harvey Martin (Dallas Cowboys)

1977: Fred Biletnikoff (Oakland Raiders)

1976: Lynn Swann (Pittsburgh Steelers)

1975: Franco Harris (Pittsburgh Steelers)

1974: Larry Csonka (Miami Dolphins)

1973: Jake Scott (Miami Dolphins)

1972: Roger Staubach (Dallas Cowboys)

1971: Chuck Howley (Dallas Cowboys)

1970: Len Dawson (Kansas City Chiefs)

1969: Joe Namath (New York Jets)

1968: Bart Starr (Green Bay Packers)

1967: Bart Starr (Green Bay Packers)

Houston 3. februára (TASR) - V noci z nedele na pondelok sa na NRG Stadium v texaskom Houstone odohrá finále play off ligy amerického futbalu NFL. Super Bowl LI obstarajú Atlanta Falcons za NFC a New England Patriots za AFC.V rozhodujúcom súboji sezóny sa víťazi konferencií stretávajú stále, no len zriedkakedy sa pošťastí, že na seba narazia takto produktívne ofenzívy, ktoré svoju výkonnosť v januári ešte gradujú. Falcons aj Patriots pri oboch vyraďovacích triumfoch prekonali svoje ročníkové priemery získaných bodov. Tímy sú v elitnej päťke NFL v počte celkovo nazbieraných bodov, získaných yardov na zápas i získaných yardov za jednu hru.Očakáva sa vysoké skóre, pri porovnateľnej konštelácii v roku 1993 Dallas prevýšil Buffalo 52:17 a o štyri roky neskôr Green Bay zdolalo New England 35:21. Reálne je v ohrození trinásť útočných rekordov Super Bowlu, zásluhou elitných quarterbackov Matta Ryana a Toma Bradyho najmä maximá týkajúce sa prihrávok. Najviac bodov (75) padlo v roku 1995, keď San Francisco zvíťazilo nad San Diegom 49:26. San Francisco drží aj rekord pre najviac bodov jedného mužstva, Denveru v 1990 dalo 55.Súperiť budú dvaja najvážnejší kandidáti na ocenenie Najužitočnejšieho hráča súťaže, ktorého meno bude známe v sobotu. Ryan profituje zo spolupráce s ťažko zastaviteľným wide receiverom Juliom Jonesom a ofenzívnym koordinátorom Kyleom Shanahanom, ktorý sa po Super Bowle stane hlavným trénerom San Francisca. Brady napriek veku 39 rokov a štvorzápasovému dištancu na začiatku ročníka zažil jednu z najlepších sezóny kariéry. S hlavným koučom a de facto generálnym manažérom Billom Belichickom tvoria nesporne najúspešnejší tandem dejín NFL, čaká na nich rekordný siedmy spoločný Super Bowl. V predchádzajúcich šiestich uspeli štyrikrát, z toho v troch prípadoch vyhlásili Bradyho za MVP duelu. Organizácia Patriots hrala v záverečnom stretnutí celkovo deväťkrát, čo je tiež ligové maximum. Zámorské médiá čoraz hlasnejšie označujú New England od roku 2000 za najväčšiu športovú dynastiu vôbec.V základnej časti trápila Atlantu obrana, ale pri aktuálnej šesťzápasovej víťaznej sérii sa zlepšila aj v tejto činnosti. Patriots však defenzívne dominujú, kým Falcons dali najviac bodov, oni ich najmenej inkasovali. V Super Bowle si top mužstvá v oboch ukazovateľoch zmerali sily dosiaľ päťkrát a štyri razy slávila triumf obrana. Zatiaľ naposledy v roku 2014 Seattle pokoril ofenzívne rekordy lámajúci Denver vysoko 43:8. Útok sa radoval jedine v 1990, keď San Francisco zdolalo takisto Denver 55:10.Priaznivci Atlanty dúfajú v zmenu trendu a zisk premiérovej Trofeje Vincea Lombardiho. Nestranné obecenstvo si zasa želá vyrovnanejší priebeh než ponúklo doterajšie play off, v ktorom sa iba dve stretnutia skončili minimálnym rozdielom - v divíznom kole Kansas City - Pittsburgh 16:18 a Dallas - Green Bay 31:34.Pred dvoma rokmi zvíťazilo New England nad Seattlom 28:24, keď obranca Patriots Malcom Butler v poslednej akcii zápasu zachytil loptu a zabránil súperovi skórovať. Súčasný hlavný tréner Falcons Dan Quinn bol v tom čase defenzívnym koordinátorom Seahawks, dvojica sa proti sebe postaví opäť. "Rozhodne som si pozrel záznam toho duelu, skúmal som štýl, akým sme proti nim bojovali. Niektorí hráči zostali, iní sa vymenili, no určite to pomohlo," povedal Quinn. "Vtedy som ani nevnímal, čo sa deje. Bol som nováčikom, všetko išlo rýchlo, nevedel som, čo očakávať. Tento rok je úplne opačný, mám svoju úlohu a ľudia ma poznajú. Môžem sa lepšie pripraviť, už sa neviem dočkať nedele," vyhlásil hrdina SB XLIX Butler pre nfl.com.