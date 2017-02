NFL-Super Bowl: Texaskí rangeri pôjdu po zlodejovi Bradyho dresu

Tony Brady z New England Patriots sa raduje vo 49. finále amerického futbalu NFL proti Seattle Seahawks, ktoré sa pod tradičným názvom Super Bowl hralo v nedeľu 1. februára 2014 v americkom Glendale. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Austin 7. februára (TASR) - Viceguvernér Texasu Dan Patrick požiadal tamojších rangerov, aby pomohli v pátraní po ukradnutom drese Toma Bradyho, quarterbacka čerstvých šampiónov NFL z New England Patriots. V oficiálnom vyhlásení Patrick potvrdil, že dres ukradli zo šatne po finále 51. ročníka Super Bowlu, v ktorom Patriots po predĺžení zdolali Atlantu Falcons 34:28 na NRG Stadium v Houstone.Incident vyšetruje aj miestna polícia. "citovala agentúra AP Patricka.povedal hovorca NFL Brian McCarthy.Po zápase si v šatni päťnásobný šampión profiligy Brady, vyhlásený za najužitočnejšieho hráča súboja, odložil jeho dres s číslom 12, no potom ho už nenašiel. Kustódovi Patriots po zápase povedal, "" Keď sa Brady posťažoval majiteľovi klubu Robertovi Kraftovi, ten mu odvetil "aby ho našiel na internete". Pri nástupe do tímového autobusu na otázku reportéra, či sa dres našiel, dodal: "