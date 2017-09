NHC: Jose zosilnel nad Atlantickým oceánom na hurikán druhej kategórie

Na satelitnej snímke družice GOES-16 zo 7. septembra 2017 o 11.15 hodine sú tri hurikány - uprostred oko hurikánu Irma severne od ostrova Hispaniola, vľavo hurikán Katia v Mexickom zálive a vpravo hurikán Jose nad Atlantickým oceánom. FOTO TASR/AP Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 7. septembra (TASR) - Hurikán Jose, ktorý sa v tomto týždni sformoval v Atlantickom oceáne, dosiahol silu druhej kategórie. Oznámilo to dnes americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.Jose sa dnes popoludní miestneho času nachádzal približne 1060 kilometrov východne od Malých Antíl, pásu ostrovov vo východnej časti Karibiku, a sprevádzal ho vietor s rýchlosťou 165 kilometrov za hodinu.Útvar sa pohyboval západo-severozápadným smerom s rýchlosťou 20 kilometrov za hodinu.Výstrahu pred hurikánom Jose medzičasom vyhlásili na karibských ostrovoch Antigua a Barbuda, ktoré sa aktuálne spamätávajú zo škôd po prechode hurikánu Irma, dodala agentúra AP.Hurikán Jose by mal do karibskej oblasti doraziť v sobotu.