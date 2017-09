NHL: Adam Ružička už nepokračuje v prípravnom kempe Calgary

Adam Ružička, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Calgary 20. septembra (TASR) - Mladý slovenský hokejista Adam Ružička už nepokračuje v predsezónnom prípravnom kempe Calgary Flames. Klub NHL ho v utorok poslal do kanadskej juniorky, aj ďalšiu sezónu tak začne v Ontario Hockey League (OHL) v tíme Sarnia Sting. Informoval o tom portál theobserver.ca.Osemnásťročný útočník bol tento rok jedným z dvoch draftovaných Slovákov, "plamene" si ho vybrali v 4. kole zo 109. miesta. V Calgary absolvoval nedávno nováčikovský kemp, po ktorom dostal od predstaviteľov Flames aj pozvánku do hlavného. V ňom ale nedostal šancu ukázať sa v prípravných stretnutiach. Kanadský klub urobil v utorok prvé škrty v kádri, ktoré sa dotkli až 20 hráčov, medzi nimi aj Ružičku. Líder slovenskej "osemnástky" na tohtoročných MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi tak opäť strávi ročník v Sarnii, v minulej sezóne nazbieral v drese Sting 46 bodov (25+21) v 61 zápasoch základnej časti, v štyroch štartoch v play off pridal dve asistencie.V predsezónnom kempe Flames naďalej zostáva druhý slovenský útočník Marek Hrivík.