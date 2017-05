NHL: All-Star víkend sa na budúci rok uskutoční v Tampe Bay

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. mája (TASR) - All-Star víkend zámorskej hokejovej NHL sa v roku 2018 uskutoční v Tampe Bay. Turnaj štyroch divízii profiligy a tradičné súťaže zručností sa uskutočnia 27.-28. januára v Amelia Arene. Informovala oficiálna stránka súťaže.Zápasy sa budú hrať opäť systémom troch proti trom, ktoré mali úspech v dvoch predchádzajúcich edíciách podujatia v Nashville 2016 a Los Angeles 2017. Dokopy sa odohrajú tri dvadsaťminútové duely, pričom hráči sa rozdelia do štyroch tímov z Pacifickej, Centrálnej, Atlantickej a Metropolitnej divízie.povedal pre oficiálnu stránku ligy komisár Gary Bettman.uviedol Vinik.Riaditeľ a guvernér klubu ho získal v roku 2010 a odvtedy pretransformoval organizáciu i značku. Do rekonštrukcie haly investoval vyše 90 miliónov dolárov, ďalších 13 miliónov dal do miestnych charitatívnych organizácií. Vďaka jeho opatreniam sa takmer trojnásobne zvýšila predajnosť sezónnych permanentiek na viac ako 14.000, klub pod jeho vedením trikrát prenikol do finále Východnej konferencie a v roku 2015 aj do finále celej play off.Tampa na budúci rok privíta výročnú slávnosť druhýkrát v histórii, predtým sa tak stalo v roku 1999.