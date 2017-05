NHL: Anaheim otočil zápas s Nashvillom a vyrovnal sériu

Gólová radosť hráčov Anaheim Ducks, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Druhý zápas finále Západnej konferencie



Anaheim - Nashville 5:3

/stav série: 1:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Anaheim 15. mája (TASR) - Hokejisti Anaheimu zdolali v noci na pondelok v druhom zápase finále play off Západnej konferencie NHL na domácom ľade Nashville 5:3 a vyrovnali stav série na 1:1.Ducks dokázali zmazať dvojgólový deficit a v 38. minúte ich za stavu 3:3 poslal do vedenia Nick Ritchie. V samom závere spečatil triumf "káčerov" Antoine Vermette gólom do prázdnej bránky. Výrazný podiel na víťazstve domáceho tímu mal kapitán Ryan Getzlaf, autor troch asistencií. Séria sa presúva do Nashvillu, tretí zápas je na programe v noci na stredu (2.00 SELČ).