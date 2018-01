NHL: Arizona s Pánikom podľahla Sharks,Tatarov Detroit prehral

Damon Severson (28) z New Jersey Devils sa teší so spoluhráčmi z gólu, vpravo brankár New Yorku Islanders Jaroslav Halák a jeho spoluhráč Nick Leddy počas zápasu zámorskej NHL 16. januára 2018 v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:

New York Islanders - New Jersey 1:4 /HALÁK inkasoval 4 góly, kryl 38 striel hostí/,

New York Rangers - Philadelphia 5:1, Toronto - St. Louis 1:2 pp,

Detroit - Dallas 2:4, Nashville - Vegas 1:0, Arizona - San Jose 2:3 pp a sn

New York 17. januára (TASR) - Hokejisti Arizony v zostave so slovenským útočníkom Richardom Pánikom prehrali v noci na stredu v zámorskej NHL na domácom ľade so San Jose 2:3 po samostatných nájazdoch.Neuspel ani Detroit s Tomášom Tatarom, ktorý podľahol doma Dallasu 2:4. Víťazstvo "hviezd" režíroval najmä Jason Spezza, autor dvoch gólov. V predchádzajúcom zápase ho pritom tréner Ken Hitchcock posadil na tribúnu.vyhlásil Spezza pre portál nhl.com.Hráči New Yorku Islanders prehrali s New Jersey 1:4. Slovenský brankár v službáchJaroslav Halák inkasoval štyri góly, kryl 38 striel hostí. Jeho náprotivok Keith Kinkaid musel zaskočiť za jednotku Coryho Schneidera, ktorý ochorel iba pár hodín pred zápasom. Kinkaid vyrastal na Long Islande.povedal brankárĎalší brankár, ktorý zožal ovácie po víťaznom zápase, bol Henrik Lundqvist. Švéd pomoholk víťazstvu nad Philadelphiou (5:1) 25 úspešnými zákrokmi. Stal sa však prvým brankárom v histórii NHL, ktorý má na konte 20 víťazných zápasov v každej sezóne, v ktorej nastúpil. Celkovo má v profilige za sebou už 13 sezón.povedal Lundqvist.Vlaňajší finalista Stanleyho pohára Nashville zvíťazil nad nováčikom z Vegas, stačil mu k tomu jediný presný zásah. Juuse Saros totiž zlikvidoval všetkých 43 streleckých pokusov súpera.pochválil svojho soka brankár Vegas Marc-Andre Fleury.Nečakaným hrdinom duelu Toronto - St. Louis sa stal obranca Vince Dunn, ktorý sa iba hodinu pred začiatkom dozvedel, že bude hrať. Jay Bouwmeester totiž dostal voľno, pretože sa mu narodila dcéra. Pre Dunna bol duel ešte špecifickejší, pretože vyrastal v blízkosti Air Canada Centre a v hľadisku mal celú rodinu a niekoľkých kamarátov. Dvadsaťjedenročný hokejista rozhodol zápas v 2. minúte predĺženia.povedal Dunn.