NHL: Arvidsson podpísal s Predators nový sedemročný kontrakt

Hokejista Viktor Arvidsson (v páde). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nashville 23. júla (TASR) - Švédsky hokejista Viktor Arvidsson a klub zámorskej NHL Nashville Predators sa dohodli na predĺžení spolupráce. Dvadsaťštyriročný krídelník, ktorý mal štatút obmedzeného voľného hráča, podpísal s minulosezónnym finalistom nový sedemročný kontrakt v celkovej hodnote 29,75 milióna amerických dolárov.Generálny manažér "predátorov" David Poile oznámil uzavretie zmluvy s Arvidssonom iba niekoľko hodín po arbitrážnom konaní. Nezávislý sudca už nestihol vydať verdikt, strany sa dohodli ešte pred jeho rozhodnutím. Švédsky útočník na základe nového kontraktu zarobí v priemere 4,25 milióna dolárov za sezónu, čo je výrazný nárast v porovnaní s jeho doterajšou zmluvou, ktorá mu garantovala ročný príjem 650.000 USD.Arvidsson má za sebou prelomovú sezónu, v ktorej dokázal nastrieľať 31 gólov a so 61 bodmi bol spoločne s Ryanom Johansenom najproduktívnejším hráčom tímu. Oproti predchádzajúcemu ročníku zaznamenal 45-bodové zlepšenie. Iba kapitán Edmontonu Connor McDavid, víťaz Hartovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča sezóny, zažil výraznejší bodový skok (52) než Arvidsson. Severan dal aj najviac gólov v oslabení v celej lige - 5. Darilo sa mu aj v play off, kde pomohol k senzačnému postupu Nashvillu do finále 13 bodmi v 22 zápasoch.Poilovi tak zostáva podpísať už iba dvoch obmedzených voľných hráčov - Johansena a ďalšieho útočníka Austina Watsona. Informáciu priniesla agentúra AP.