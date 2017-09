NHL: Bondra prispel gólom k triumfu Chicaga na turnaji nováčikov

Na archívnej snímke Radovan Bondra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Traverse City 13. septembra (TASR) - Mladý slovenský hokejista Radovan Bondra prispel gólom k triumfu Chicaga na turnaji nováčikov v Traverse City. Vo finále proti Columbusu sa presným zásahom podieľal na víťaznom obrate, aj vďaka nemu Blackhawks otočili skóre z 0:2 na konečných 3:2 po predĺžení.Dvadsaťročný slovenský útočník sa presadil delovkou v 26. minúte za stavu 0:2 a naštartoval tak "jastrabov" k obratu. Ďalšie dva góly Chicaga pridal Alex DeBrincat, ktorý sa napokon stal s piatimi presnými zásahmi najlepším strelcom turnaja. Pre Bondru to bol druhý gól v štyroch zápasoch na podujatí. Turnaj nádejí v Traverse City sa koná každoročne v rámci nováčikovských kempov NHL, tento rok na ňom okrem Chicaga, Columbusu a usporiadateľa Detroitu štartovali aj Carolina, Minnesota, St. Louis, Dallas a NY Rangers.Radovan Bondra sa snaží v nováčikovskom kempe Chicaga upútať svojou hrou trénerov a manažérov a vybojovať si pozvánku do hlavného kempu. V ňom by sa mala predstaviť aj dvojica skúsenejších krajanov Richard Pánik a Tomáš Jurčo.