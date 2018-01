NHL: Boston deklasoval Carolinu, Bergeronov päťbodový večer

Hráč Patrice Bergeron (37) blahoželá brankárovi Antonovi Khudobinovi po tom, čo družstvo zvíťazilo 7:1 proti Caroline Hurricanes v hokeji NHL v sobotu 6. januára 2018 v Bostone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre NHL:



PHILADELPHIA FLYERS - ST. LOUIS BLUES 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)



Góly: 3. Laughton, 7. Giroux (Provorov), 29. Weal (Voráček), 32. Couturier (Giroux, Konecny), 52. Simmonds (Gostisbehere, Giroux), 60. Couturier (MacDonald) - 35. Barbašev (Šťastný, Tarasenko), 41. Šťastný (Tarasenko, Barbašev), 56. Parayko (Edmundson, Steen). Brankári: Elliott - Allen, strely na bránku: 39:31, 19.665 divákov.



DALLAS STARS - EDMONTON OILERS 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)



Góly: 11. Radulov (Seguin, Klingberg), 13. Benn (Radulov), 17. Seguin (Radulov, Klingberg), 25. Janmark, 51. Klingberg (Seguin, Janmark) - 43. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid). Brankári: Bishop - Talbot (25. Montoya), strely na bránku: 33:38, 18.532 divákov.



BOSTON BRUINS - CAROLINA HURRICANES 7:1 (5:1, 2:0, 0:0)



Góly: 4. Bergeron (Marchand), 6. Nash (Miller, Backes), 10. Pastrňák (Bergeron, Heinen), 11. DeBrusk (Spooner, Krejčí), 15. Bergeron (Marchand), 26. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 31. Bergeron (Pastrňák, Marchand) - 8. Staal (Teräväinen, Hanifin). Brankári: Chudobin - Ward (6. Darling), 17.565 divákov.



TORONTO MAPLE LEAFS - VANCOUVER CANUCKS 3:2 pp a sn (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 49. Matthews (Hyman, Nylander), 53. Bozak (Rielly, Dermott), rozh. náj. Bozak - 23. Boeser (Vanek), 47. Gagner (D. Sedin, H. Sedin). Brankári: Andersen - Markström, strely na bránku: 36:36, 19.361 divákov.



OTTAWA SENATORS - TAMPA BAY LIGHTNING 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)



Góly: 5. Dzingel (Stone), 6. Duchene (Ryan), 18. Smith (Karlsson, Oduya), 51. Stone (Brassard, Chabot), 55. Pageau (Karlsson), 58. Dzingel (Karlsson, Stone) - 21. Hedman, 22. Koekkoek (Kučerov, Killorn), 36. Gourde (Sergačov, Johnson). Brankári: Anderson - Vasilevskij, strely na bránku: 33:48, 16.247 divákov.



ARIZONA COYOTES - NEW YORK RANGERS 1:2 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 11. Duclair (Stepan, Dvorak) - 26. Vesey, rozh. náj. Zibanejad. Brankári: Raanta - Lundqvist, strely na bránku: 39:25, 13.420 divákov.



COLORADO AVALANCHE - MINNESOTA WILD 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)



Góly: 8. Bourque (Wilson, Jost), 19. Nemeth (MacKinnon, Rantanen), 29. Söderberg (Kerfoot), 37. Rantanen (Landeskog, MacKinnon), 46. Söderberg (Jakupov, Kerfoot), 48. MacKinnon (Girard, Rantanen), 58. Jost (Wilson, Bourque) - 20. Staal (Brodin, Zucker), 40. Staal (Zucker, Suter). Brankári: Bernier - Dubnyk (48. Stalock), strely na bránku: 38:36, 18.046 divákov.



CALGARY FLAMES - ANAHEIM DUCKS 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)



Góly: 8. Ferland (Gaudreau), 9. Giordano (Backlund, Tkachuk), 60. Hamilton (Ferland, Monahan) - 43. Silfverberg, 47. Getzlaf (Lindholm, Manson). Brankári: Smith - Gibson, strely na bránku: 31:29, 19.258 divákov.



LOS ANGELES KINGS - NASHVILLE PREDATORS 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)



Góly: 27. Kempe, 44. Lewis (Iafallo, Shore), 49. Toffoli (Pearson, Kopitar) - 16. Josi (Turris, Subban), 32. Hartnell (Johansen, Jemelin), 37. Watson (Subban, Salomäki), 46. Watson (Ellis, Järnkrok). Brankári: Quick - Rinne, strely na bránku: 29:20, 18.230 divákov.

Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 21:55 0 0 0 2 2 0



Marián Gáborík (Los Angeles) 14:39 0 0 0 1 0 2



Andrej Sekera (Edmonton) 16:02 0 0 0 -1 1 2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. januára (TASR) - Hokejisti Bostonu v zostave so Zdenom Chárom deklasovali v noci na nedeľu v zámorskej NHL Carolinu 7:1. Slovenský obranca si pripísal na konto dva plusové body, štyrmi gólmi sa v drese Bruins zaskvel Patrice Bergeron. Pridal aj jednu asistenciu a piatimi bodmi vyrovnal svoje kariérne maximum. Predtým nazbieral 19. decembra 2005 v zápase s Ottawou päť asistencií.Tridsaťdvaročný Kanaďan zaznamenal svoj druhý hetrik v NHL a stal sa 16. hráčom Bruins, ktorý dal štyri góly v jednom zápase. Naposledy to dosiahol Dave Andreychuk proti Tampe Bay Lightning 28. októbra 1999.pochválil Bergeron pre nhl.com svojho spoluhráča z útoku Brada Marchanda, ktorý asistoval pri všetkých jeho štyroch góloch.dodal Bergeron, ktorý je celú kariéru verný Bruins.pochválil Bergerona pre espn.com. kapitán Chára. Bergeron sa druhým gólom v zápase dostal na hranicu 700 bodov, čo sa mu podarilo ako siedmemu hráčovi klubu. Boston potvrdil výbornú formu, keď vyhral osem z uplynulých desiatich zápasov a vo všetkých získal minimálne bod. Chára bol na ľade takmer 22 minút a okrem dvoch plusiek si pripísal aj dve strely.Edmonton prehral na ľade Dallasu 1:5. V drese hostí prežil smolný momente v 25. minúte slovenský obranca Andrej Sekera, keď sa puk po nahrávke Mattiasa Janmarka odrazil od jeho korčule do vlastnej bránky a Dallas viedol 4:0. Sekera strávil na ľade 16 minút, zaznamenal mínusku, strelu a dve trestné minúty. Víťazstvo Stars režírovalo trio Alexander Radulov, Tyler Seguin a John Klingberg, každý z nich strelil gól a pridal dve asistencie.povedal pre nhl.com Radulov. Debut v bránke Oilers absolvoval Al Montoya, ktorý prišiel do tímu výmenou z Montrealu. Po štyroch góloch vystriedal Capa Talbota.Hokejisti Los Angeles nestačili na domácom ľade na Nashville, ktorému podľahli 3:4. Dva góly Predators vrátane víťazného zásahu strelil Austin Watson. Kings prehrali doma v riadnom čase prvýkrát od polovice novembra. Slovenský útočníkMarián Gáborík nebodoval, na ľade bol 14 minút a 39 sekúnd, pripísal si plusový bod a dve minúty strávil na trestnej lavici. Kings čaká týždňová pauza, najbližší zápas majú na programe až na budúcu sobotu proti Anaheimu. Švédsky brankár Henrik Lundqvist zaznamenal 38 zákrokov a doviedol New York Rangers k víťazstvu 2:1 po nájazdoch na ľade Arizony. V NHL dosiahol už 424. víťazstvo a osamostatnil sa na ôsmom mieste historických tabuliek, keď prekonal zápis Tonyho Esposita.povedal Lundqvist, ktorý na siedmeho Jacquesa Planteho stráca 13 víťazstiev. O deviatom triumfe Rangers nad Coyotes za sebou rozhodol v nájazdoch jediný úspešný exekútor Mika Zibanejad.Ottawa prvýkrát od polovice decembra vyhrala dva zápasy za sebou. Senators po obrate so San Jose z 2:5 na 6:5 zdolali lídra NHL Tampu Bay 6:3. Philadelphia si na domácom ľade poradila so St. Louis takisto 6:3 a zastavila trojzápasovú víťaznú sériu Blues. Po júnovej výmene sa vo Philadelphii prvýkrát predstavil útočník Brayden Schenn, ktorý v drese Flyers odohra šesť sezón, ale v zápase nebodoval. Piate víťazstvo za sebou zaznamenalo Colorado, ktoré zdolalo Minnesotu vysoko 7:2. O víťazstve Calgary nad Anaheimom 3:2 rozhodol 16 sekúnd pred koncom obranca Dougie Hamilton. Flames, stále bez zraneného Jaromíra Jágra, vyhrali tretí duel za sebou. Slovenský útočník Marek Hrivík sa nedostal do zostavy Calgary a duel sledoval z tribúny ako zdravý náhradník./legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/