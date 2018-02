NHL: Boston poslal Cehlárika späť na farmu do Providence

Na archívnej snímke Peter Cehlárik Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Boston 3. februára (TASR) - Vedenie klubu NHL Boston Bruins poslalo slovenského hokejistu Petra Cehlárika späť na farmu do Providence (AHL). Na klubovom webe to oznámil generálny manažér bostonskýchDon Sweeney.Dvadsaťdvaročný krídelník tak pobudol v prvom tíme iba krátko, za Boston stihol odohrať len jeden zápas, v ktorom dostal šancu na približne desať minút. Dokopy v tejto sezóne absolvoval v zámorskej profilige šesť stretnutí, v ktorých zaznamenal gól a asistenciu.BruinsCehlárika do rezervného tímu, keďže na návrat do zostavy je už pripravený Noel Acciari a zranenie Andersa Bjorka nie je také vážne, ako pôvodne vyzeralo. Slovenský útočník odohral v prebiehajúcej sezóne vo farmárskej AHL 17 duelov so ziskom 13 bodov (6+7).