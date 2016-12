NHL: Boston zakončil rok 2016 triumfom nad Buffalom

Hráč Buffala Justin Bailey v súboji o puk s hráčom Bostonu Bruins' Zdenom Charom zo Slovenska, počas tretej tretiny zápasu NHL, 31.12. 2016. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

NHL - sumáre:



BOSTON BRUINS - BUFFALO SABRES 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)



Góly: 2. Vatrano (CHÁRA), 28. Bergeron (Spooner, Marchand), 30. Schaller (Krug, Czarnik) - 40. Eichel (Ristolainen, Reinhart). Brankári: Rask - Lehner, strely na bránku: 28:27, 17.565 divákov



Slovák v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 25:56 0 1 1 1 0 0



/legenda: za menom nasleduje počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. januára (TASR) - Hokejisti Bostonu zakončili kalendárny rok 2016 v NHL víťazstvom 3:1 nad Buffalom. Na jubilejnom dvadsiatom víťazstve Bruins v tejto sezóne sa podieľal aj Zdeno Chára, keď asistoval na úvodný gól stretnutia Frankovi Vatranovi. Slovenský obranca strávil na ľade takmer 25 minút, počas ktorých rozdal päť hitov. Okrem Vatrana sa do streleckej listiny zapísali aj Patrice Bergeron a Tim Schaller, za hostí znížil Jack Eichel. Brankár Bostonu Tuukka Rask prispel k triumfu 26 úspešnými zákrokmi.Washington oplatil New Jersey štvrtkovú prehru 1:2 po nájazdoch a na jeho ľade triumfoval 6:2. Gól a asistenciu zaznamenala až trojica hráčov Capitals - Alexander Ovečkin, T.J. Oshie a Justin Williams. Devils mali v sobotňajšom stretnutí k dispozícii deväť presilovkových príležitostí, no nevyužili ani jednu.NEW JERSEY DEVILS - WASHINGTON CAPITALS 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)Góly: 27. Palmieri, 55. Bennett (Lovejoy, Merrill) - 3. Connolly (Burakovsky, Orpik), 20. Beagle (Orpik, Winnik), 32. T.J. Oshie (Bäckström, Ovečkin), 37. Williams (Niskanen, Orlov), 56. Johansson (Williams, Kuznecov). Brankári: Kinkaid - Grubauer, strely na bránku: 23:26, 16.514 divákov