NHL: Boston zdolal Toronto, v 2. kole play off ho čaká Tampa

Hráč Boston Bruins Jake DeBrusk oslavuje po tom, čo dal gól do bránky Toronto Maple Leafs. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NHL



Štvrťfinále Východnej konferencie - 7. zápas:



Boston - Toronto 7:4



/konečný stav série: 4:3, Boston postúpil do 2. kola play off/

New York 26. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom postúpili do 2. kola play off zámorskej NHL. V noci na štvrtok zvládli rozhodujúci siedmy zápas štvrťfinálovej série Východnej konferencie a nad Torontom Maple Leafs zvíťazili doma 7:4, hoci po druhej tretine prehrávali o gól.V 2. kole sa Bruins stretnú s Tampou Bay Lightning, v druhom konferenčnom semifinále na seba narazia Washington Capitals a Pittsburgh Penguins. V semifinále Západnej konferencie si zmerajú sily Nasville Predators s Winnipegom Jets a nováčika súťaže Vegas Golden Knights čaká séria so San Jose Sharks.