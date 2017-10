NHL: Boyle sa po diagnostikovaní leukémie vrátil na ľad

Brian Boyle Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Newark 24. októbra (TASR) - Útočník Brian Boyle zo zámorského hokejového klubu NHL New Jersey Devils sa vrátil do tréningového procesu po tom, ako mu nedávno diagnostikovali leukémiu.Tridsaťdvaročnému americkému hokejistovi zistili na začiatku tréningového kempu v septembri nezrovnalosti v krvi v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Rovnaký typ leukémie - CML diagnostikovali v roku 2007 aj útočníkovi Jasonovi Blakeovi, ten dokázal v NHL odohrať ešte ďalších šesť sezón.uviedol Boyle.Takmer presne po mesiaci sa vrátil útočník "diablov" opäť na ľad, zatiaľ však len do tréningového procesu.citovala agentúra AP hráča New Jersey.Jeho návrat do ostrých zápasov zatiaľ nie je časovo definovaný.dodal Boyle. S klubom podpísal v júli nový dvojročný kontrakt.