NHL: Brankár Läck zamieril do New Jersey, Prout ide opačným smerom

New York 31. decembra (TASR) - Švédsky hokejový brankár Eddie Läck sa v zámorskej NHL sťahuje z Calgary do New Jersey. Devils ho získali výmenou za obrancu Daltona Prouta, informoval web tsn.ca.Dvadsaťdeväťročný Läck odchytal v tejto sezóne za Flames iba štyri zápasy. V nich ale vôbec nepresvedčil a stratil u "plameňov" miesto brankárskej dvojky, ktoré mu uchmatol Čech David Rittich. Läck od konca novembra pôsobil na farme v Stocktone. Prout v štyroch dueloch v prebiehajúcom ročníku nebodoval.