NHL: Brankár Montoya predĺžil zmluvu s Montrealom

Slovenský útočník Blackhawks Marián Hossa (vľavo) a brankár Jets Al Montoya. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 3. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens predĺžil kontrakt s brankárom Alom Montoyom o ďalšie dve sezóny do roku 2019.Tridsaťjedenročný Američan odchytal v prebiehajúcej sezóne za Canadiens jedenásť duelov s bilanciou štyri výhry, 2,74 gólu na zápas a 90,9% úspešnosťou zásahov, pričom zaznamenal aj jeden shutout." povedal pre oficiálnu stránku generálny manažér klubu Marc Bergevin.Montoya prišiel do Montrealu pred aktuálnou sezónou, predtým obliekal dresy Floridy Panthers, Winnipegu Jets, New Yorku Islanders a Phoenixu Coyotes. Celkovo nastúpil v základnej časti NHL na 147 duelov s bilanciou 59 víťazstiev, priemerom 2,61 gólov na zápas a 90,9% úspešnosťou zákrokov. V play off si zatiaľ nezahral." povedal Montoya.