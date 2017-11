NHL: Brian Boyle sa po boji s leukémiou vrátil do zostavy New Jersey

Brian Boyle ešte v drese Toronta. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Vancouver 2. novembra (TASR) - Hokejista New Jersey Devils Brian Boyle sa v stredu v noci vrátil do zostavy po boji s rakovinou.Tridsaťdvaročnému americkému útočníkovi zistili ochorenie po krvných testoch v úvode predsezónneho kempu, keď sa sťažoval na únavu. Chronickú myeloidnú leukémiu Boyleovi oznámili 19. septembra a 23. októbra už absolvoval prvý tréning. Boyle uviedol, že mu pomohla podpora od spoluhráčov, klubu a celej hokejovej komunity.Jeho návrat mal víťaznú príchuť, "diabli" zvíťazili vo Vancouveri 2:0.vyhlásil Boyle po zápase. Napriek pozitívnej prognóze však musí pokračovať v liečbe, užíva silné lieky ráno a večer.Boyle podpísal v júli dvojročnú zmluvu s New Jersey vo výške 5 miliónov dolárov. V profilige nazbieral v 624 zápasoch 93 gólov a 76 asistencií. Okrem "diablov" obliekal aj dresy Los Angeles Kings, New York Rangers, Tampa Bay Lightning a Toronto Maple Leafs.