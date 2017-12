NHL: Burmistrov opúšťa Vancouver i NHL

Na archívnej snímke hokejista Alexander Burmistrov (vľavo) a hráč Bieloruska Vladimir Denisov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vancouver 25. decembra (TASR) - Ruský hokejový útočník Alexander Burmistrov sa rozhodol ukončiť kariéru v zámorskej NHL a hľadá si nové pôsobisko. Na sociálnej sieti Twitter to oznámil jeho agent Dan Milstein.Dvadsaťšesťročný útočník odštartoval prebiehajúcu sezónu v drese Vancouveru Canucks, za ktorý odohral 24 zápasov s bilanciou dva góly a štyri asistencie. S kanadským tímom mal kontrakt do konca ročníka na 900.000 dolárov.uviedol pre The Province generálny manažér Vancouveru Jim Benning.Burmistrov odštartoval kariéru v drese AK Bars Kazaň odkiaľ zamieril do zámoria a v drafte 2010 si ho z 8. miesta 1. kola vybrala Atlanta. Po troch sezónach (Atlanta/Winnipeg) sa však rozhodol vrátiť do Kazane. Po ďalších dvoch si opäť obliekol dres Winnipegu a v uplynulej sezóne aj Arizony. V NHL odohral dokopy 348 duelov základnej časti, v ktorých strelil 37 gólov a pridal 64 asistencií.