NHL: Calgary a Carolina si vymenili päť hráčov, Hamilton do Hurricanes

New York 24. júna (TASR) - Zámorské hokejové kluby NHL Calgary Flames a Carolina Hurricanes sa počas druhého dňa draftu dohodli na veľkej výmene piatich hráčov. Calgary získalo z Caroliny obrancu Noaha Hanifina a útočníka Eliasa Lindholma, opačným smerom putujú útočník Micheal Ferland, produktívny zadák Dougie Hamilton a nádejný bek Adam Fox.povedal podľa nhl.com 25-ročný Hamilton, ktorý bol v minulej sezóne so 44 bodmi (17+27) najproduktívnejším obrancom. Do Caroliny spoločne s ním mieri aj útočník Ferland, ten v minulom ročníku prvýkrát kariére pokoril 20-gólovú hranicu.Do Calgary sa sťahuje 21-ročný obranca Hanifin, ktorého si Carolina vybrala v drafte 2015 v prvom kole z 5. miesta. V NHL patril medzi najlepších mladých obrancov. V minulom ročníku nazbieral 32 bodov (10+22), ale v štatistike +/- bol s bilanciou -20 tretím najhorším hráčom tímu.povedal Hanifin. Spoločne s ním putuje do Kanady švédsky útočník Lindholm, majster sveta z roku 2017. Dvadsaťtriročný center nazbieral v uplynulej sezóne 44 kanadských bodov (16+28).Lindholm a Hanifin sa 1. júla stanú chránenými voľnými hráčmi, takže Calgary s nimi musí rokovať o nových zmluvách. Lindholm doteraz zarábal 2,7 miliónov dolárov za sezónu, Hanifin o približne milión menej.