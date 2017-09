NHL: Canadiens poslali Réwaya na farmu do Lavalu

Na snímke Martin Réway Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 25. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Réway sa rozlúčil s prípravným kempom Montrealu Canadiens. Vedenie klubu NHL ho v nedeľu poslalo do farmárskeho tímu Laval Rocket a sezónu tak začne v nižšej súťaži AHL.Škrty v kádri kanadského klubu sa dotkli aj ďalších dvoch hokejistov, podľa zámorských médií putovali na farmu okrem Réwaya aj brankár Zachary Fucale a útočník Nikita Ščerbak. Dvadsaťdvaročný slovenský krídelník sa tak do prvého tímu neprebojoval a po ročnej pauze spôsobenej vážnymi zdravotnými problémami nebol podľa trénerov Canadiens ešte stopercentne pripravený zasiahnuť ani do prípravných stretnutí.Predstavitelia "Habs" už pred štartom kempu uviedli, že budú s Réwayom pracovať trpezlivo. Svoje prvé dva zápasy po pauze odohral na turnaji nádejí v Toronte a bol na ňom badať kondičný deficit.