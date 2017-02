NHL: Cehlárik debutoval za Boston výhrou nad Vancouverom

Hráš Vancouver Canucks' Alexandre Burrows (14) v súboji o puk s hráčom Boston Bruins' Slovákom Petra Cehlarikom (83), 11.2. 2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP



NHL - výsledky:



Boston - Vancouver 4:3, Ottawa - NY Islanders 3:0, Philadelphia - San Jose 2:1 pp, Nashville - Florida 4:7, Dallas - Carolina 5:2, Columbus - Detroit 2:1, Montreal - St. Louis 2:4, New York Rangers - Colorado 4:2, Toronto - Buffalo 1:3, Winnipeg - Tampa Bay 1:4, Washington - Anaheim 6:4, Arizona - Pittsburgh 4:3 pp, Edmonton - Chicago 1:5 /za hostí Pánik 2+1/

New York 12. februára (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik zažil v sobotu svoju premiéru v zámorskej NHL. Dvadsaťjedenročný center debutoval v domácom súboji Bostonu proti Vancouveru, keď nastúpil v druhej formácii Bruins. Boston vyhral 4:3.Po chorobe už v drese domácich nastúpil aj kapitán Zdeno Chára. Cehlárik v aktuálnej sezóne pôsobil na farme Bostonu v AHL, v drese mužstva Providence Bruins odohral 40 zápasov s bilanciou 18 gólov a 15 asistencií.Stal sa celkovo 84. Slovákom, ktorý nastúpil v prestížnej profilige, v tejto sezóne je 13. hráčom v NHL spod Tatier. Obaja Slováci si zapísali po jednom plusovom bode, Cehlárik odohral takmer 14 minút, Chára takmer 22 minút.V 13-zápasovom programe v noci na nedeľu sa zo slovenských korčuliarov bodovo presadil len Richard Pánik, no o to výraznejšie. Na triumfe Chicaga nad Edmontonom v pomere 5:1 sa podieľal dvoma gólmi a jednou asistenciou. "Jastrabi" aj vďaka Pánikovi natiahli šnúru výhier na päť.