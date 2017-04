NHL: Cenu M. Messiera získa jeden z tria Getzlaf, Giordano a Foligno

Ryan Getzlaf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 28. apríla (TASR) - Nick Foligno z Columbusu Blue Jackets, Mark Giordano z Calgary Flames a Ryan Getzlaf z Anaheimu Ducks sa dostali do záverečnej nominácie na Cenu Marka Messiera - Mark Messier NHL Leadership Award. Cena je udeľovaná každoročne hokejistovi, ktorý je príkladom pre skvelé vodcovské schopnosti v tíme a aj mimo ľadu počas sezóny.Bývalý hráč Edmontonu, NY Rangers a Vancouveru dostával na toto ocenenie počas sezóny návrhy od klubov, napokon z nich vybral troch finalistov.Kapitán Columbusu Foligno a jeho manželka Janelle darovali vlani v novembri pol milióna dolárov detskej nemocnici v Bostone ako symbol vďačnosti za záchranu života ich novonarodenej dcéry Milany v novembri 2013, keď absolvovala operáciu srdca. Rovnaký dar potom dostala aj detská nemocnica v Columbuse. Foligno nazbieral v sezóne 51 bodov v 76 zápasoch.Obranca Giordano je kapitán Calgary od roku 2013. On a jeho žena Lauren založili v roku 2014 nadáciu Team Giordano. Táto iniciatíva má vplyv na 1400 študentov v štyroch vysokých školách v Calgary. Nadácia im poskytla dvestotisíc dolárov na modernizáciu, technológie, exkurzie a športové vybavenie. V základnej časti sezóny nazbieral Giordano 39 bodov.Getzlaf z Anaheimu nazbieral v aktuálnej sezóne 58 asistencií v základnej časti a v tomto rebríčku mu patrilo tretie miesto. Getzlaf a jeho manželka Paige sa angažujú v boji proti detskému ochoreniu DMD, čo je fatálna svalová atrofia. Toto ochorenie postihuje 300.000 detí na celom svete. Každoročne organizujú turnaj v golfe, výťažok z tohto podujatia pôjde na nákup liekov na pomoc pacientom s DMD.Víťaza vyhlásia na slávnostnom galavečeri NHL Awards v T-Mobile Aréne v Las Vegas 21. júna. V roku 2011 získal toto ocenenie kapitán Bostonu Zdeno Chára. Informovala o tom oficiálna webstránka zámorskej profiligy.