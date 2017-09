NHL: Černák opustil prípravný kemp Tampy Bay

Na snímke Erik Černák Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Tampa Bay 27. septembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák začne sezónu v nižšej zámorskej súťaži American Hockey League (AHL). Po sérii prípravných stretnutí ho vedenie klubu NHL Tampa Bay Lightning poslalo do svojho farmárskeho mužstva Syracuse Crunch."Blesky" urobili niekoľko škrtov vo svojom kádri, okrem Černáka skončilo v predsezónnom kempe ďalších 11 hráčov, z toho 10 putuje na farmu do Syracuse. Po redukcii zostalo v kádri Lightning 30 hráčov, pričom každý tím NHL môže sezónu odštartovať s maximálne 23-člennou súpiskou. V prvom mužstve zostáva Černákov krajan Peter Budaj, ktorý by mal ako brankárska dvojka "kryť chrbát" Rusovi Andrejovi Vasilevskému.Dvadsaťročný Černák, ktorý prišiel v minulej sezóne do organizácie Lightning v rámci výmeny Budaja za Bena Bishopa, odohral v príprave za Tampu dva zápasy bez bodového zisku. Informáciu priniesol web sportsforecaster.com.