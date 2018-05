NHL: Černáka povolali do prvého tímu Tampy Bay

Na snímke Erik Černák Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

New York 12. mája (TASR) - Tím Tampa Bay Lightning v piatok pred štartom finálovej série play off Východnej konferencie NHL proti Washingtonu Capitals povolal do svojich radov slovenského obrancu Erika Černáka.Dvadsaťročného zadáka stiahliz tímu Syracuse Crunch, ktorý už vypadol z play off AHL.informoval portál slovaknhl.sk. Černák pravdepodobne do série s Washingtonom nezasiahne, ale bude trénovať s prvým tímom Tampy.