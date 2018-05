NHL: Chárov Boston podľahol Tampe po predĺžení

Hokejisti Tampy Bay zvíťazili vo štvrtom dueli semifinále play off Východnej konferencie NHL na ľade Bostonu 4:3 po predĺžení a v sérii vedú už 3:1 na zápasy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - štvrtý zápas:



Boston - Tampa Bay 3:4 pp



/stav série: 1:3/



semifinále Západnej konferencie - piaty zápas:



Vegas - San Jose 5:3



/stav série: 3:2/

New York 5. mája (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili vo štvrtom dueli semifinále play off Východnej konferencie NHL na ľade Bostonu 4:3 po predĺžení a v sérii vedú už 3:1 na zápasy. Víťazný gól Lightning strelil v 64. minúte obranca Dan Girardi.Kapitán Bruins Zdeno Chára bol opäť jeden z najvyťaženejších hráčov na ľade, odohral 24:29 minút, pripísal si jednu strelu, dve trestné minúty a mínusový bod. Peter Budaj ako brankárska trojka Tampy sledoval zápas z tribúny. "Blesky" môžu spečatiť svoj postup do konferenčného finále v nedeľu, keď je od 21.00 SELČ na programe piaty súboj série na ich ľade.K postupu z 2. kola sú blízko aj hráči Vegas Golden Knights. Ligový nováčik zdolal v noci na sobotu v piatom zápase semifinále Západnej konferencie doma San Jose 5:3 a v sérii vedie 3:2. Slovenský útočník Tomáš Tatar sa nezmestil do zostavy "rytierov". Šiesty duel série sa uskutoční v noci na pondelok v San Jose (1.30 SELČ).