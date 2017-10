NHL: Chárov Boston prehral s Coloradom, Islanders nestačili na Blues

Na archívnej snímke vpravo slovenský obranca Bostonu Zdeno Chára. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - pondelok:



BOSTON BRUINS - COLORADO AVALANCHE 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Góly: 5. Andrighetto (Rantanen, Zadorov), 14. Compher (Söderberg), 47. Jakupov (Duchene, Kerfoot), 60. Jakupov (Andrighetto, MacKinnon). Brankári: Rask - Varlamov, strely na bránku: 29:23, 17.565 divákov.



NEW YORK ISLANDERS - ST. LOUIS BLUES 2:3 pp a sn (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 54. Ladd (Chimera, Nelson), 59. Lee (Hickey, Eberle) - 30. Tarasenko (Šťastný), 36. Tarasenko (Schwartz, Pietrangelo), rozh. náj. Schenn. Brankári: Allen - Greiss, strely na bránku: 42:35, 10.673 divákov.

New York 10. októbra (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins prehrali v pondelňajšom zápase zámorskej NHL s Coloradom Avalanche 0:4. Slovenský kapitán "medveďov" Zdeno Chára bol na ľade 21 minút a 55 sekúnd, raz vystrelil na bránku a zaznamenal jednu "mínusku". Strelcov Bostonu zarmútil ruský brankár Sergej Varlamov, ktorý zneškodnil všetkých 29 striel.Hokejisti St. Louis Blues vyhrali na ľade New Yorku Islanders 3:2 po nájazdoch. Hostia viedli po dvoch góloch Vladimira Tarasenka 2:0, ale "ostrovania" v záverečnej šesťminútovke vyrovnali a poslali duel do predĺženia. V nájazdoch skórovali len Blues, keď sa presadili Brayden Schenn a Tarasenko. V bránke Islanders dostal pred Jaroslavom Halákom šancu Nemec Thomas Greiss.