NHL: Chárov Boston prehral s Torontom, Tampa Bay prešla cez New Jersey

Hráči Toronta a slovenský obranca Bostonu Zdeno Chára. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 5. zápasy:



Boston - Toronto 3:4

/stav série: 3:2/



Washington - Columbus 4:3 pp

/stav série: 3:2/



Tampa Bay - New Jersey 3:1

/konečný stav série: 4:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom prehrali v noci na nedeľu v piatom zápase 1. kola play off NHL doma s Torontom Maple Leafs 3:4. Hostia si tak vynútili pokračovanie série, v ktorej znížili na 2:3.Chára odohral v drese "medveďov" 20 minút a 15 sekúnd bez bodového zápisu, pripísal si štyri strelecké pokusy a duel dokončil s dvoma mínusovými bodmi. Toronto viedlo v 32. minúte už 4:1 a z bránky domácich "vyhnalo" Tuukku Raska, ktorého vystriedal Anton Chudobin. Ten síce až do konca neinkasoval, no Boston napriek jasnej streleckej prevahe dokázal iba znížiť na rozdiel gólu. Connor Brown a Andreas Johnsson sa za hostí strelecky presadili premiérovo v kariére v play off, brankár Frederik Andersen mal 42 úspešných zákrokov.Do semifinále Východnej konferencie postúpili hokejisti Tampy Bay. V piatom dueli zdolali doma New Jersey 3:1 a v sérii triumfovali 4:1. Nikita Kučerov zaznamenal už svoj piaty presný zásah a desiaty bod v nadstavbe a 19-ročný obranca Michail Sergačev sa stal najmladším hráčom v histórii Lightning s gólom v play off. Brankár Andrej Vasilevskij pustil za svoj chrbát jediný puk a mal 26 úspešných zákrokov.Washington otočil v sérii s Columbusom z 0:2 na 3:2, keď v piatom stretnutí zdolal svojho súpera 4:3 po predĺžení. Víťazný zásah si pripísal v 72. minúte Nicklas Bäckström, ktorý mal v dueli bilanciu 2+1. O dva góly si konto obohatil aj Matt Calvert z tímu hostí. Columbus domácich prestrieľal, no oporou Capitals bol brankár Braden Holtby s 39 zákrokmi. Štyri z piatich zápasov série rozhodlo až predĺženie a prvýkrát sa z víťazstva tešil domáci tím.