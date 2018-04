NHL: Chárov Boston vedie v sérii s Torontom, Washington vyrovnal stav

Na archívnej snímke Zdeno Chára Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápasy:



Toronto - Boston 1:3



/stav série: 1:3/







Columbus - Washington 1:4



/stav série: 2:2/

New York 20. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom zvíťazili v noci na piatok vo štvrtom zápase 1. kola play off NHL na ľade Toronta Maple Leafs 3:1 a rovnakým pomerom vedú aj v celej sérii.Bruins opäť potiahol český krídelník David Pastrňák, ktorý sa na výhre podieľal dvomi asistenciami a s 11 bodmi (4+7) vedie produktivitu vo vyraďovacej časti. Oporou hostí bol aj brankár Tuukka Rask, Fín predviedol 31 úspešných zákrokov. Chára bol najvyťaženejší korčuliar zápasu, v dreseodohral 26:43 minút, pričom si pripísal dva strelecké pokusy, štyri bodyčeky, tri zblokované strely a duel dokončil s dvomi plusovými bodmi. Postup do semifinále Východnej konferencie môžu Bruins spečatiť v noci na nedeľu (2.00 SELČ), keď je na programe piaty duel v ich aréne.Washington uspel vo štvrtom súboji štvrťfinále Východnej konferencie s Columbusom, keď na ľade Blue Jackets vyhral 4:1 a vyrovnal stav série na 2:2. Darilo sa prvému útoku hostí, ruský center Jevgenij Kuznecov zaznamenal tri body (1+2), jeho krajan Alexander Ovečkin si pripísal gól a asistenciu, rovnako ako Tom Wilson. Séria sa teraz presúva do hlavného mesta USA, piaty zápas sa hrá v sobotu o 21.00 SELČ.