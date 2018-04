NHL: Chárov Boston vyhral v Tampe, Sharks vyrovnali stav série

Na snímke hráči Boston Bruins Jake DeBrusk (74) a Adam McQuaid (54) sa radujú zo skórovania svojho tímu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL:



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



TAMPA BAY LIGHTNING - BOSTON BRUINS 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)



Góly: 23. Girardi (Paquette, Hedman), 34. Sergačov (Point, Gourde) – 18. Rick Nash (Pastrňák, Bergeron), 21. Bergeron (Pastrňák, Marchand), 33. Rick Nash (Krejčí, Pastrňák), 44. Marchand (McAvoy), 51. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 54. DeBrusk (Marchand, McAvoy). Brankári: Vasilevskij - Rask, strely na bránku: 36:24, 19.092 divákov

/stav série: 0:1/



semifinále Západnej konferencie - 2. zápas:



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SAN JOSE SHARKS 3:4 po 2xp (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 18. Karlsson (Miller, Schmidt), 21. Karlsson (Smith), 54. Schmidt (Theodore, Haula) – 22. Burns (Pavelski), 32. Couture (Hertl), 35. Burns (Meier, Pavelski), 86. Couture (Labanc, Burns). Brankári: Fleury - Jones, strely na bránku: 29:47, 18.671 divákov

/stav série: 1:1/



Slovák v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 22:52 0 0 0 +2 1 0



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 29. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins triumfovali v noci na nedeľu v úvodnom zápase semifinále play off Východnej konferencie NHL na ľade Tampy Bay Lightning 6:2 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá. Prvý útok hostí v zložení Brad Marchand (1+3), Patrice Bergeron (2+1) a David Pastrňák (0+4) nazbieral jedenásť bodov. Kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral takmer 23 minút a pripísal si dva plusové body.povedal slovenský obranca pre portál nhl.com.uviedol strelec dvoch gólov Bergeron. Český útočníkPastrňák si pripísal v ôsmich dueloch play off sedemnásť bodov za päť gólov a dvanásť asistencií a je na čele produktivity vyraďovacej fázy.Podľa kapitánaStevena Stamkosa rozhodla o výsledku efektivita Bostonu:San Jose uspelo v druhom zápase 2. kola play off Západnej konferencie na ľade Vegas 4:3 až po dvojnásobnom predĺžení, o čom rozhodol v 86. minúte svojím druhým gólom v stretnutí Logan Couture. Sharks vyrovnali stav série na 1:1. Slovenský útočník Tomáš Tatar chýbal v zostave Golden Knights.Nepriestrelnosť brankáraMarca-Andreho Fleuryho trvala 143 minút a 51 sekúnd, keď ho v 22. minúte prekonal obranca hostí Brent Burns.citovala kanadského obrancu agentúra AP.Vo vyrovnanom stretnutí boli blízko k víťazstvu domáci, keď v 17. minúte prvého predĺženia prekonal Jonathan Marchessault hosťujúceho brankára Martina Jonesa. Rozhodcovia však po prezretí videa gól neuznali pre Marchessaultove nedovolené bránenie v hre Jonesovi. Rozhodujúci presný zásah strelil až v šiestej minúte druhého predĺženiaCouture a Vegas tak prehrali prvýkrát v tohtoročnom play off.uviedol strelec víťazného gólu. Hráči San Jose vyslali na domáceho brankára Fleuryho až 47 striel.