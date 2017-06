NHL: Chicago dalo Jurčovi kvalifikovanú ponuku na novú zmluvu

Na archívnej snímke Tomáš Jurčo Foto: TASR Foto: TASR

Chicago 27. júna (TASR) - Klub NHL Chicago Blackhawks predložil v posledný možný deň slovenskému hokejistovi Tomášovi Jurčovi kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt.Blackhawks si tak udržali rokovacie práva na 24-ročného útočníka. Ak by ako obmedzený voľný hráč nedostal od klubu kvalifikovanú (základnú) ponuku na novú zmluvu, od 1. júla by sa ocitol na trhu s voľnými hráčmi. Ako neobmedzený voľný hráč by potom mohol rokovať s hociktorým klubom NHL. Jurčovi sa k 30. júnu končí dvojročná zmluva v celkovej hodnote 1,8 milióna dolárov.Jurčo prišiel do Chicaga vo februári výmenou z Detroitu Red Wings, a hoci nemá za sebou vydarenú sezónu, Blackhawks sa ho zbaviť nechcú. Slovenský útočník nestihol začiatok minulej sezóny pre operáciu chrbta a po návrate na ľad sa herne trápil. Časť sezóny strávil aj na farme v AHL, kým ho Red Wings vymenili do Chicaga. V tíme s krajanmi Mariánom Hossom a Richardom Pánikom odohral 13 zápasov a strelil jeden gól.Celkovo odohral v základnej časti NHL 172 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov a zaznamenal 40 bodov. Blackhawks si chránili Jurča aj pred rozširovacím draftom, prostredníctvom ktorého si vyskladal káder nový účastník profiligy Vegas Golden Knights. Kvalifikovanú ponuku dostali od Chicaga aj Dennis Rasmussen, Ville Pokka a Erik Gustafsson. Informáciu priniesol portál secondcityhockey.com.