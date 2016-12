NHL: Chicago prehralo v Caroline, premiérové shutouty Sarosa a Della

Fínsky brankár Juuse Saros Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Carolina - Chicago 3:2, St. Louis - Nashville 0:4, San Jose - Philadelphia 2:0, Vancouver - Anaheim 3:2 pp

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 31. decembra (TASR) - Hokejisti Caroliny zdolali Chicago v zámorskej NHL tretíkrát za sebou. V noci na sobotu triumfovali 3:2 a natiahli domácu sériu bez prehry v riadnom hracom čase na jedenásť zápasov. Na súpiske Blackhawks chýbal zranený Marián Hossa, jeho krajan Richard Pánik vyslal počas 16-minútového pobytu na ľade na bránku súpera dve strely. Pre lídra Západnej konferencie to bola štvrtá prehra z uplynulých piatich duelov.Nashville ukončil trojzápasové čakanie na víťazstvo - St. Louis doma pokoril 4:0. Dvadsiatimi piatimi zákrokmi sa pod presvedčivý triumf podpísal brankár Juuse Saros, ktorý vychytal premiérový shutout v profiligovej kariére. Úspešnú noc má za sebou aj San Jose so svojím brankárom Aaronom Dellom. Pri víťazstve 2:0 nad Philadelphiou rovnako kryl všetky pokusy Flyers a zaznamenal prvé čisto konto v NHL.