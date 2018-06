NHL: Colorado uzavrelo zmluvu s Grubauerom, Orpika chce vykúpiť

Brankár Philipp Grubauer, archívna snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Dallas 24. júna (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL Colorado Avalanche uzavrelo trojročnú zmluvu s brankárom Philippom Grubauerom a umiestnilo obrancu Brooksa Orpika na waiver listinu, čo znamená, že ho ponúka iným klubom. Oboch týchto hráčov získali Avalanche v piatok počas draftu z Washingtonu Capitals výmenou za voľbu v druhom kole draftu (47. miesto).Podľa zámorských médií si nemecký brankár zarobí počas troch rokov dokopy 10 miliónov dolárov. Dvadsaťšesťročný Grubauer by sa v nasledujúcej sezóne mal deliť o miesto v bránke s Rusom Semjonom Varlamovom a od ročníka 2019-20 by sa mal stať tímovou jednotkou.povedal podľa agentúry AP generálny manažérJoe Sakic.Colorado však nemá záujem o ďalšieho víťaza Stanleyho pohára, skúseného obrancu Orpika, ktorý bol takisto súčasťou výmeny. Podľa AP sa ho klub snaží vymeniť a nájsť mu nový tím a keď sa mu to nepodarí, vykúpi ho zo zmluvy. Tridsaťsedemročný Orpik má ešte jeden rok platný kontrakt v hodnote 5,5 miliónov dolárov.dodal Sakic. Generálny manažér Capitals Brian MacLellan uviedol, že existuje aj možnosť, že získa Orpika späť. Dôrazný americký zadák bol jedným z lídrov Washingtonu, ktorý získal prvýkrát v klubovej histórii Stanley Cup.