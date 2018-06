NHL: Daňo dostal od Winnipegu kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt

Na snímke vľavo slovenský útočník Winnipegu Marko Daňo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Winnipeg 26. júna (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo dostal od klubu NHL Winnipeg Jets kvalifikovanú ponuku na novú zmluvu. "Tryskáče" si tak udržali rokovacie práva na 23-ročného útočníka.Ak by Marinčin nedostal do pondelka od svojho klubu kvalifikovanú (základnú) ponuku, ocitol by sa od 1. júla na trhu s voľnými hráčmi. Ako neobmedzený voľný hráč by potom mohol rokovať s hociktorým profiligovým klubom. Takto má štatút obmedzeného voľného hráča a práva na neho stále vlastnia Jets. Tí majú možnosť dorovnať akúkoľvek ponuku iného záujemcu.Daňovi vypršal ročný kontrakt na 850.000 dolárov, Winnipeg mu dal ponuku na novú zmluvu so základným päťpercentným navýšením. Tú ale nemusí prijať a môže ďalej rokovať s kanadským klubom o lepších podmienkach. Slovenský útočník odohral v uplynulej sezóne za Jets 23 zápasov, v ktorých dal dva góly a pri jednom asistoval. V play off šancu v zostave Winnipegu nedostal.