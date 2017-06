NHL: Daňo je možným draftovým terčom klubu Las Vegas

Hokejista Marko Daňo (vľavo) a brankár Calgary Flames Chad Johnson. Foto: TASR/AP Hokejista Marko Daňo (vľavo) a brankár Calgary Flames Chad Johnson. Foto: TASR/AP

Las Vegas 20. júna (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo by mohol zamieriť do klubu Vegas Golden Knights, ktorý sa od novej sezóny stane 31. účastníkom NHL. Viaceré zámorské médiá prognózujú, že "zlatí rytieri" si v rozširovacom drafte vyberú z Winnipegu práve 22-ročného útočníka.Jets nedávno predĺžili s Daňom kontrakt o rok, ale pred expanzným draftom ho neochránili. Z útočníkov sa rozhodli chrániť svojho najproduktívnejšieho hráča Marka Scheifeleho, kapitána Blakea Wheelera, centrov Bryana Littlea, Mathieua Perreaulta, Adama Lowryho a duo perspektívnych mladíkov Joela Armiu a Andrewa Coppa. Knights draftujú z každého klubu po jednom hráčovi, vo Winnipegu by mohla padnúť voľba na Daňa. Rozhodovať by sa mohli medzi ním a o sedem rokov starším Shawnom Matthiasom."V stredu sa dozvieme, či si ma vyberú alebo nie. Je to všetko vo hviezdach a uvidíme, ako to dopadne," uviedol Daňo pre portál ŠPORT.sk. Ak by trenčiansky odchovanec posilnil Golden Knights, čelil by mnohým lákadlám. Las Vegas je známe ako mesto kasín a zábavy. "Bolo by to lákadlo... Ale potom, keď je už človek každý deň v tom meste, tak tá eufória môže opadnúť. Takže ja by som sa krotil," dodal Daňo.Okrem neho sa na zozname nechránených hráčov ocitli aj ďalší šiesti Slováci, medzi nimi i skúsení Jaroslav Halák (New York Islanders) a Marián Gáborík (Los Angeles). Vzhľadom na ich vek a kontrakt je však nepravdepodobné, že po nich Knights siahnu. Rovnako to platí o brankárovi Jaroslavovi Janusovi (Tampa Bay), ktorý už dlhší čas pôsobí v Európe, najnovšie sa upísal bratislavskému Slovanu. Klub z Las Vegas si zrejme nevyberie ani Mareka Hrivíka (NY Rangers) či brankára Petra Budaja, ktorý už predĺžil o dva roky zmluvu s Tampou Bay. Okrem Daňa by mohol spomedzi Slovákov siahnuť ešte po 25-ročnom obrancovi Martinovi Marinčinovi, ktorý zostal nechráneným v Toronte. Pokiaľ sa Knights rozhodnú z tímu Maple Leafs získať beka, budú sa rozhodovať práve medzi Marinčinom a Rusom Alexejom Marčenkom.