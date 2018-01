NHL: Daňo prispel gólom k víťazstvu Winnipegu, Chára asistoval

Hráč Winnipeg Dustin Byfuglien (33) sa raduje spolu s brankárom Hellebuyckom (37) z víťazstva tímu nad San Jose. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:



Chicago - Edmonton 4:1,

Washington - St. Louis 4:3 pp,

Winnipeg - San Jose 4:1 /za domácich Daňo 1+0/,

Columbus - Florida 3:2 pp a sn,

Detroit - Tampa Bay 2:5,

Montreal - Vancouver 5:2,

Pittsburgh - Boston 6:5 pp,

Vegas - New York Rangers 2:1,

New York Islanders - New Jersey 5:4 pp a sn,

Philadelphia - Buffalo 4:1



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. januára (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo prispel v noci na pondelok v zámorskej NHL gólom k víťazstvu Winnipegu nad San Jose 4:1. Obranca Bostonu Zdeno Chára si na ľade Pittsburghu pripísal na konto asistenciu a dva plusové body, Bruins však prehrali s Penguins 5:6 po predĺžení. Pre Boston to bola iba tretia prehra z uplynulých 11 stretnutí. Detroit s Tomášom Tatarom podľahol Tampe Bay 2:5, slovenský útočník zaznamenal tri mínusky. Chicago s Richardom Pánikom zdolalo Edmonton bez Andreja Sekeru 4:1.Hokejisti New York Islanders s Jaroslavom Halákom zvíťazili v nedeľňajšom zápase na domácom ľade nad New Jersey Devils 5:4 po predĺžení a nájazdoch. Slovenský brankár "ostrovanov" kryl 42 striel, mal 91,3% úspešnosť zákrokov a nepustil za chrbát ani jeden z piatich samostatných nájazdov New Jersey. V rozstrele sa ako jediný presadil Brock Nelson. Islanders tak ukončili päťzápasovú sériu prehier.