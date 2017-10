NHL: Detroit podľahol Vancouveru, Tatar s mínuskou

Hokejista Vancouveru Canucks Derrick Pouliot (vľavo) a hráči Detroitu Scott Wilson (uprostred) a Luke Glendening bojujú o puk v zápase zámorskej hokejovej NHL Detroit Red Wings - Vancouver Canucks v Detroite 22. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - sumár:

DETROIT RED WINGS - VANCOUVER CANUCKS 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)



Góly: 19. Mantha (Nyquist, Green) - 15. Bärtschi (Horvat, Boeser), 29. Dorsett (Horvat, Pouliot), 34. Bärtschi (Burmistrov), 40. Virtanen (D. Sedin).

Brankári: Markström - Howard,

strely na bránku: 21:37, 19.515 divákov.







Slovák v akcii:



Tomáš Tatar (Detroit) 16:51 0 0 0 -1 3 2



New York 23. októbra (TASR) - Hokejisti Detroitu prehrali v noci na pondelok v zámorskej NHL na domácom ľade s Vancouverom 1:4. Slovenský útočník v službách Red Wings Tomáš Tatar vyslal na bránku hostí tri strely, odsedel si dvojminútový trest a na konto si pripísal mínusový bod.Canucks položili základ svojho víťazstva v druhej tretine, ktorú vyhrali hladko 3:0. Dvomi gólmi prispel k triumfu švajčiarsky reprezentant Sven Bärtschi. Dvadsaťpäťročný krídelník prelomil streleckú smolu, ktorá ho sprevádzala v uplynulých stretnutiach, a otvoril si gólový účet v sezóne.vyslovil sa pre ligový web Bärtschi.podržal švédsky brankár Jacob Markström, ktorý kryl 20 striel súpera.O jediný gól Detroitu sa postaral na konci prvej tretiny Anthony Mantha, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1, po ňom mierili do čierneho už iba hostia.sa po sľubnom vstupe do sezóny začali herne trápiť, zapísali si štvrtú prehru v rade, z toho tretiu v riadnom hracom čase.nechal sa počuť kapitán Red Wings Henrik Zetterberg. Canucks mohli po vypršaní trestu počítať s Erikom Gudbransonom, naopak v zápase prišli o iného obrancu Troya Stechera, ktorý odstúpil z hry v druhej tretine pre zranenie kolena a v pondelok mal podstúpiť vyšetrenia. Debut v drese Detroitu absolvoval útočník Scott Wilson, ktorého získal klub z Michiganu cez víkend výmenou z Pittsburghu./legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/