NHL: Detroit vyhral v Chicagu, Tatar nebodoval

výsledok:



Chicago - Detroit 0:4



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. januára (TASR) - Hokejisti Detroitu Red Wings zvíťazili v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL na ľade Chicaga Blackhawks 4:0. V drese hostí sa predstavil slovenský útočník Tomáš Tatar, no do bodových štatistík sa nezapísal.