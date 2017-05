NHL: Devils rokujú s agentom Kovaľčuka o návrate hviezdy do profiligy

Na archívnej snímke útočník petrohradského SKA Iľja Kovaľčuk. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

New York 9. mája (TASR) - Generálny manažér Ray Shero z hokejového klubu NHL New Jersey Devils rokuje s agentom ruského útočníka Iľju Kovaľčuka o jeho možnom návrate do zámorskej profiligy.Kovaľčuk odišiel z NHL pred štyrmi rokmi a rozhodol sa pokračovať v kariére v rodnom Rusku. Oblieka dres úradujúceho šampióna KHL SKA Petrohrad. Devils v rámci NHL vlastnia práva na bývalú draftovú jednotku, ale nemôžu s ním podpísať kontrakt skôr ako 1. júla.Podľa agentúry AP si Shero ponecháva všetky možnosti v súvislosti s budúcnosťou Kovaľčuka. Jednou z nich je, že "" s 34-ročným útočníkom podpíšu kontrakt a potom ho vymenia.Kovaľčuk v NHL odohral jedenásť sezón, z toho v deviatich sa dostal na 30-gólovú hranicu.