NHL: Eberle putuje do Islanders za Stromeho, Van Riemsdyk do Caroliny

Jordan Eberle. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. júna (TASR) - Iba 24 hodín po rozširovacom drafte vymenil nováčik NHL Vegas Golden Knights obrancu Trevora van Riemsdyka do Caroliny Hurricanes. Klub vo štvrtok zmenil aj Jordan Eberle, ktorý sa z Edmontonu Oilers sťahuje do New York Islanders, opačným smerom putuje Ryan Strome.Carolina dostala od Golden Knights okrem van Riemsdyka aj právo výberu v siedmom kole draftu, nováčik od "hurikánov" ako kompenzáciu výber v druhom kole.Eberle pôsobil v doterajšej kariére v NHL iba v drese "olejárov", až päťkrát nazbieral v jednom ročníku minimálne 20 gólov. V uplynulej sezóne mal 51 bodov (20+31) v 82 dueloch. Rovnako prvýkrát mení klub aj Strome, na konte mal v skončenom ročníku v 69 zápasoch dovedna 30 bodov (13+17).