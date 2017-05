NHL: Edmonton premárnil náskok, prehral v Anaheime

Hráč Anaheim Ducks Corey Perry dáva gól do brány Edmonton Oilers s brankárom Camom Talbotom v predĺžení zápasu NHL. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

New York 6. mája (TASR) - Hokejistov Anaheimu Ducks delí už iba jedno víťazstvo od postupu do finále play off Západnej konferencie NHL. V noci na sobotu dokázali v závere riadneho hracieho času zmazať trojgólovú stratu a vyhrali v piatom dueli konferenčného semifinále na ľade Edmontonu Oilers 4:3 po dvojnásobnom predĺžení. V sérii tak vedú 3:2 na zápasy. Svoj postup môžu spečatiť v noci na pondelok v šiestom súboji na ľade Oilers (1.00 SELČ).Ducks mali možnosť ujať sa vedenia v 10. minúte, no ich kapitán Ryan Getzlaf nepremenil trestné strieľanie. Oilers to nakoplo a v druhej tretine si vybudovali aj vďaka svojmu ofenzívnemu lídrovi Connorovi McDavidovi (1+1) trojgólový náskok. Ešte 3:16 min. pred koncom tretej časti viedli 3:0, no náskok trestuhodne premárnili. Hráči Anaheimu si v samom závere vynútili obrovský tlak, Getzlaf s obrancom Camom Fowlerom znížili a 15 sekúnd pred klaksónom vyrovnal Rickard Rakell a poslal zápas do predĺženia. V prvom predĺžení gól nepadol, rozhodnutie prišlo až v 87. minúte z hokejky kanoniera Ducks Coreyho Perryho. Prvýkrát v sérii tak uspel domáci tím. Slovenský obranca v službách Oilers Andrej Sekera nedohral zápas pre zranenie, z hry odstúpil už v prvej tretine po zákroku Getzlafa.Hráči St. Louis Blues odvrátili hrozbu vypadnutia z play off zámorskej NHL. V noci na sobotu zdolali v piatom súboji semifinále Západnej konferencie NHL Nashville 2:1 a znížili stav série na 2:3. Víťazný gól domácich strelil na začiatku tretej tretiny Jaden Schwartz. Šiesty zápas série je na programe v nedeľu o 21.00 SELČ na ľade Predators."Predátori" utrpeli iba druhú prehru v tohtoročných vyraďovacích bojoch. Blues hľadali v ofenzíve potrebnú iskru a dodal im ju český útočník Dmitrij Jaškin. Ten dostal prvýkrát v tohtoročnej play off šancu v zostave St. Louis, keď nahradil zraneného Alexandra Steena, a v 26. minúte otvoril skóre. "Aj keď 'Steener' nemohol hrať, podporoval nás. Vlastne mi predpovedal, že dám gól," prezradil Jaškin po svojom druhom góle v play off v kariére. Po vyrovnávajúcom zásahu Jamesa Neala rozhodol o triumfe domácich v 41. minúte Schwartz. "Verili sme, že Jaškin naskočí úspešne do rozbehnutého vlaku a odohrá skutočne dobrý zápas. Bolo ho vidieť, najmä pri mantineloch ukázal svoju silu, a to na oboch stranách klziska," pochválil českého krídelníka tréner "bluesmanov" Mike Yeo.2. kolo play off NHL /na štyri víťazstvá/piate zápasy semifinále Západnej konferencieSt. Louis - Nashville 2:1/stav série: 2:3/Anaheim - Edmonton 4:3 2pp/stav série: 3:2