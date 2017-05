NHL: Edmonton so Sekerom podľahol Anaheimu po predĺžení

Na archívnej snímke zľava: Taylor Hall (9) za New Jersey Devils' a Andrej Sekera (2) za Edmonton Oilers'. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 4. mája (TASR) - Hokejistov Pittsburghu Penguins delí už iba jedno víťazstvo od postupu do finále play off Východnej konferencie NHL. Obhajca Stanleyho pohára zdolal v noci na štvrtok v vo štvrtom súboji konferenčného semifinále Washington 3:2 a v sérii vedie už 3:1 na zápasy. Penguins uspeli napriek absencii svojho kapitána Sidneyho Crosbyho, ktorý v predchádzajúcom dueli s Capitals utrpel otras mozgu po krosčeku od Matta Niskanena.Edmonton v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom nestačil vo štvrtom dueli semifinále Západnej konferencie na Anaheim, s ktorým prehral 3:4 po predĺžení. Oilers neudržali dvojgólový náskok, v druhej tretine inkasovali trikrát, napokon však dostali zápas do predĺženia vďaka gólu Drakea Caggiulu 102 sekúnd pred koncom tretej tretiny. O výhre Ducks rozhodol presný zásah švédskeho útočníka Jakoba Silfverberga, ktorý skóroval v predĺžení už po 44 sekundách. "Káčeri" vyrovnali sériu na 2:2, aj v jej štvrtom zápase tak uspeli hostia.2. kolo play off NHL /na štyri víťazstvá/4. zápas semifinále Východnej konferenciePittsburgh - Washington 3:2/stav série: 3:1/4. zápas semifinále Západnej konferencieEdmonton - Anaheim 3:4 pp/stav série: 2:2/