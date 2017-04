NHL: Edmonton vedie v sérii s Anaheimom 2:0 i vďaka gólu Sekeru

Hokejisti Edmontonu Oilers, uprostred Slovák Andrej Sekera. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Play off NHL - 2. zápasy semifinále Západnej konferencie



St. Louis - Nashville 3:2

/stav série: 1:1/



Anaheim - Edmonton 1:2 (za hostí A. SEKERA 1+0)

/stav série: 0:2/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. apríla (TASR) - Hokejisti St. Louis zvíťazili v noci na sobotu v druhom zápase 2. kola play off zámorskej NHL na domácom ľade nad Nashvillom 3:2 a vyrovnali stav série na 1:1. Triumf Blues zariadil dvoma gólmi ruský útočník Vladimir Tarasenko.V ďalšom zápase semifinálovej série Západnej konferencie vyhral Edmonton aj vďaka gólu slovenského obrancu Andreja Sekeru nad domácim Anaheimom 2:1. Sekera sa presadil už v druhej minúte a bol to jeho prvý gól v tohtoročnom play off. Oilers v sérii vedú 2:0 na zápasy.