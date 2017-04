NHL: Edmonton vyhral v San Jose a postúpil do 2.kola play off

Na archívnej snímke Andrej Sekera (2) v drese Edmonton Oilers'. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

b>1. kolo play off NHL /na štyri víťazstvá/



šiesty zápas štvrťfinále Východnej konferencie



New York Rangers - Montreal 3:1



/konečný stav série: 4:2, NY Rangers postúpili do semifinále Východnej konferencie/







piaty zápas štvrťfinále Západnej konferencie



Minnesota - St. Louis 3:4 pp /konečný stav série: 1:4, St. Louis postúpil do semifinále Západnej konferencie/







šiesty zápas štvrťfinále Západnej konferencie



San Jose - Edmonton 1:3 /SEKERA za hostí 0+1/



/konečný stav série: 2:4, Edmonton postúpil do semifinále Západnej konferencie/











New York 23. apríla (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers, New Yorku Rangers a St. Louis Blues postúpili do 2. kola play off NHL. Oilers vyhrali v šiestom súboji štvrťfinále Západnej konferencie na ľade San Jose 3:1 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Z postupu sa radoval aj slovenský obranca Andrej Sekera, ktorý v závere prihral Connorovi McDavidovi na tretí gól "olejárov" do prázdnej bránky. Sekera tak zatiaľ nemôže pomôcť národnému tímu na májových MS, s Edmontonom bude bojovať v konferenčnom semifinále proti Anaheimu."Jazdci" zdolali v noci na nedeľu v šiestom súboji štvrťfinále Východnej konferencie doma Montreal 3:1 a celú sériu vyhrali pomerom 4:2 na zápasy. Blues zvíťazili v piatom dueli na ľade Minnesoty 4:3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:1. V semifinále Západnej konferencie narazia na Nashville, ktorý vyradil v štyroch zápasoch Chicago.Rangers prehrávali od 7. minúty po presnom zásahu Alexeja Jemelina, v druhej tretine zariadil obrat dvoma gólmi Nór Mats Zuccarello. Triumf domácich spečatil 17,8 sekundy pred koncom gólom do prázdnej bránky Derek Stepan. Oporou newyorského tímu bol skúsený Henrik Lundqvist, švédsky brankár kryl 27 súperových striel. Rangers sa v konferenčnom semifinále stretnú s úspešnejším z dvojice Boston - Ottawa, Senators vedú v sérii 3:2 na zápasy.Duel medzi Minnesotou a St. Louis nemal po 60 minútach víťaza (3:3) a tak muselo prísť na rad predĺženie. Hrdinom "bluesmanov" sa stal švédsky krídelník Magnus Pääjärvi, ktorý v 10. minúte extračasu rozhodol svojím gólom o triumfe hostí a poslal ich do konferenčného semifinále.