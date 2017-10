NHL: Eichel sa dohodol s Buffalom na novom osemročnom kontrakte

Na snímke nemecký hokejista Marcus Kink (vľavo) a Američan Jack Eichel, archívne foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buffalo 4. októbra (TASR) - Americký hokejový útočník Jack Eichel spojil svoju ďalšiu budúcnosť s Buffalom. V utorok sa dohodol s predstaviteľmi Sabres na novom osemročnom kontrakte, ktorý mu vynesie celkovo 80 miliónov dolárov. Dvadsaťročný center sa tak s priemerným ročným zárobkom desať miliónov USD zaradí medzi najlepšie platených hráčov zámorskej NHL.Vedenie klubu oznámilo podpis zmluvy so svojím ofenzívnym lídrom na sociálnej sieti Twitter iba dva dni pred úvodným zápasom v novom ročníku, Sabres hostia v noci na piatok Montreal. Súčasný trojročný nováčikovský kontrakt vyprší Eichelovi na konci nadchádzajúcej sezóny, ak by neuzavrel nový, stal by sa v lete obmedzeným voľným hráčom. Podpisom kontraktu definitívne ukončil množiace sa špekulácie o svojej budúcnosti.povedal Eichel ešte na začiatku septembra.Eichel bol pred dvoma rokmi draftovou dvojkou za Connorom McDavidom, ktorý v lete takisto podpísal s Edmontonom nový osemročný kontrakt. Talentovaný Američan si vo svojej debutovej sezóne v profilige pripísal 24 gólov a 32 asistencií v 81 zápasoch základnej časti. Na štarte minulého ročníka ho zabrzdilo zranenie členka, stihol tak odohrať iba 61 stretnutí, v ktorých nazbieral 57 bodov (24+33). Eichel dosiahol už úspechy na medzinárodnej scéne, s reprezentáciou USA získal zlato a striebro na MS hráčov do 18 rokov, s reprezentačným A-tímom vybojoval bronz na svetovom šampionáte v roku 2015 v Prahe a Ostrave.